Lanazione.it - Apre a Cascina “Nbeauty”, il nuovo centro estetico di una giovane imprenditrice

Leggi su Lanazione.it

, 13 dicembre 2024 - La bellezza e il benessere trovano una nuova casa a, con l’apertura di, ildi Noemi Battaglia,di 28 anni che ha deciso di realizzare il suo sogno dopo anni di esperienza come dipendente nel settore: “Aprire un mioera un desiderio che coltivavo da tempo – racconta Noemi Battaglia, titolare di–. Dopo anni di lavoro come dipendente, sentivo che era arrivato il momento di fare il grande passo e creare qualcosa di mio". Situato a, precisamente in via Tosco Romagnola 2599,offre una vasta gamma di servizi, pensati per rispondere alle esigenze di chi vuole prendersi cura di sé: dall’estetica di base ai trattamenti avanzati, passando per l’epilazione laser, il solarium e trattamenti viso e corpo.