Pogba ha trovato squadra | intreccio in Serie A la destinazione

Paulpotrebbe presto iniziare una nuova avventura: il francese hauna nuovainAIl calcio è fatto di stop improvvisi e ripartenze, spesso decisive per scrivere la storia. È ciò che potrebbe accadere anche a Paul: il centrocampista francese ha visto bloccarsi la sua carriera dopo la squalifica per doping dopo la positività al testosterone accertata dal test dopo l’Udinese.Dopo l’iniziale squalifica per 4 anni, il calciatore ha vinto il ricorso e visto lo stop accorciarsi a soli 18 mesi, per cui da marzo 2025 potrà tornare in campo, ma allo stesso tempo ha rescisso il contratto con la Juve, per cui si ritrova da svincolati a pochi mesi dalla ripresa. I rumors sul suo futuro non mancano e molti lo vogliono in un’altra big italiana.Il punto sul futuro ditra Italia ed esteroL’appeal dievidentemente non è svanito, nonostante i continui problemi fisici patiti prima della squalifica per doping e la difficoltà a trovare continuità anche dopo il suo ritorno a Torino.