La tragica vicenda di Diego Bertoni dopo Milan-Stella Rossa | la caduta in moto e la morte sotto gli occhi della moglie

Tragediatra le strade dio, dove il 30ennedi professione calciatore è morto cadendo dalla suain via Palmanova. Nell’incidente è rimasta coinvolta la, sua coetanea, anche lei sul mezzo.Lain: la dinamica dell’incidenteMarito eerano andati ad assistere alla partita di Champions Leagueo-e stavano rientrando a casa. L’incidente si è verificato verso l’1:30 di giovedì 12 dicembre, mentre i due stavano percorrendo via Palmanova. Non sono ancora chiari i motivi dell’incidente e l’uomo è stato portato in condizioni gravissime in ospedale, dove è morto poco. Anche laè stata trasportata all’ospedale San Raffaele con alcune ferite, ma non sembra essere in pericolo di vita.L’addio dei compagni di squadra agiocava come difensore dell’Asd Cassina Calcio e i suoi compagni di squadra hanno voluto tributargli l’ultimo saluto con un post su Facebook.