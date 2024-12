Iodonna.it - La cantante iraniana ha tenuto un concerto online senza coprirsi con il velo: «Sono Parastoo, la ragazza che non riesce a stare zitta»

L’ennesimo atto di sfida contro il regime, una nuova dimostrazione di coraggio che arriva da una donna. Lae compositriceAhmadi ha scosso il panorama culturale in Iran con untrasmessoche ha già fatto storia. Nel video, intitolato Caravanserai Concert, si esibiscehijab, violando apertamente le rigide leggi imposte alle donne dalla Repubblica islamica. La performance, accompagnata dalla luce soffusa di un antico caravanserraglio, rappresenta non solo un atto artistico, ma un grido di libertà. «, lache none si rifiuta di smettere di cantare per il Paese che ama», ha dichiarato Ahmadi, invitando gli spettatori a sognare una nazione libera. Iran, le donne tra passato e futuro guarda le foto Leggi anche › Sulla pelle il segno di 74 frustate: la foto che denuncia la repressione in Iran Unhijab, un grido di libertà per l’IranLa performance è stata trasmessa in diretta sul canale YouTube di Ahmadi, raccogliendo oltre 74.