Ilrestodelcarlino.it - James Tenkorang nuovo attaccante della Vigor Senigallia: debutto contro Fossombrone

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

è il. L’uomoprovvidenza verrebbe da dire, visto che andrà a sostituire lo squalificato Denis Pesaresi e nel lungo periodo Federico Alonzi. "L’arrivato alla corte di mister Aldo Clementi sarà già a disposizione domenica prossima, in occasione di" fa sapere la società attraverso una nota: musica per le orecchie dei tifosi rossoblu, sempre più in ansia dopo la squalifica del capitano. Tornando a, si tratta di un centravanti giovane, classe 2000, nato a Novara e di origini ghanesi. "Struttura fisica importante, ama attaccare la profondità e può giocare come centravanti, ma sa essere anche un’ottima punta di supporto - aggiunge il club -.è una vecchia conoscenza del calcio marchigiano, ha già vestito le casacche di Alma Juventus Fano, Montegiorgio e Porto Sant’Elpidio.