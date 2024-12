Ilgiorno.it - Imballaggi green. Premiato il brevetto Saes

Gli“ proiettanofra le 100 eccellenze italiane dei brevetti. Le creazioni del marchio dell’azienda di Roncello, ottant’anni di storia alle spalle nel campo dell’innovazione tecnologica e dei materiali, saranno esposte alla mostra del ministro delle Imprese e del Made in Italy “L’Italia dei brevetti“ in programma a Palazzo Piacentini, a Roma, fino al prossimo mese di marzo. L’azienda, specializzata in rivestimenti polimerici che applicati a film plastici o bio-plastici "proteggono il prodotto imballato, evitando il deperimento precoce, combattendo così lo spreco", è stata scelta da Roma per Oxaqua e Coathink, "soluzioni di packaging riciclabile e compostabile". "Questo riconoscimento premia il nostro impegno per la sostenibilità - ha commentato l’amministratore delegato dell’azienda di Roncello, Jiabril Gigli -: nel rispetto della normativa europea abbiamo coniugato prestazioni e rispetto per l’ambiente".