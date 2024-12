Biccy.it - Famoso cantante ospite a Sanremo: “All’Ariston ero strafatto”

Durante la finale di X Factor Robbie Williams è salito sul palc ed ha infiammato piazza Plebiscito di Napoli con le sue hit Let Me Entertain You, Rock DJ e Angels. Ilinglese dopo l’ospitata nel talent di Sky ha rilasciato un’intervista a Adnkronos e ha dichiarato che durante la sua ospitata al Festival dinel 1994 era. Proprio perché era sotto l’effetto di sostanze, Robbie non ricorda assolutamente nulla di quell’esperienza, ma si è detto disponibile a tornare sul palco dell’Ariston.“Sono stato molto felice di tornare in Italia e partecipare ad X Factor. Napoli è bellissima e lì ho mangiato la miglior pizza della mia vita, buonissima. Quando partecipo a degli show televisivi nel mio paese, tutto è in ordine con persone vestite in giacca e cravatta. Ieri sono stato a Napoli e dietro le quinte ho visto gente che correva a destra e a sinistra, che urlava e dicevo tra me e me “quanto amo questo paese” ed è vero, amo molto l’Italia.