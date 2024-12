Lopinionista.it - Debutta a Verona il 25 gennaio il nuovo tour di Francesco Tricarico

Leggi su Lopinionista.it

foto di Checco TontiMILANO – Dopo l’incursione sul palco del Teatro Ariston al Premio Tenco 2024, con tre esibizioni diverse e applauditissime nelle tre serate,riparte proprio da quel contesto e da sé stesso per rinnovare il suo spettacolo dal vivo. Annuncia quindi i primi cinque appuntamenti – e un’anteprima – di “BUONASERA, IO SONO”, ilnei teatri pensato per condividere pensieri, parole e canzoni in libertà, intrise della sua poetica surreale e salvifica. L’anteprima è attesa il 21 dicembre al Teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento, mentre le prime date confermate nel 2025 sono il 25al Teatro FonderiAperta, il 1° febbraio al Teatro Puccini di Firenze (biglietti su Ticketone.it), il 22 febbraio al Teatro Salvini di Pieve di Teco (IM), il 1° marzo al Teatro Sacro Cuore di Romano D’Ezzelino (VI) e il 6 marzo al Teatro Filodrammatici di Milano (in vendita dal 16 dicembre su Ticketone.