Austria, bonus di mille euro ai siriani che scelgono di rimpatriare

«L’sosterrà iche desiderano tornare nel loro Paese d’origine con undi rimpatrio di. Il Paese ha ora bisogno dei suoi cittadini per essere ricostruito». Lo ha scritto su X il cancelliereco Karl Nehammer, aggiungendo che le procedure di asilo in corso per i cittadinicontinueranno a essere sospese».will support Syrians, who wish to return to their home country, with a returnof 1,000. The country now needs its citizens in order to be rebuilt. Ongoing asylum procedures for Syrian citizens inwill continue to be suspended.— Karl Nehammer (@karlnehammer) December 13, 2024Anche in Germania, dove sono già partite le proposte da campagna elettorale, si parla di una misura simile dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad.