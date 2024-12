361magazine.com - Sofia Goggia di nuovo in pista: il weekend sarà in gara negli USA

Leggi su 361magazine.com

Il ritorno dell’azzurraA diversi mesi dall’ultimo infortunio in allenamento, a febbraio,iltornerà inper le prime gare della sua stagione di Coppa del Mondo.L’azzurra, nella giornata di ieri, 11 dicembre, a Beaver Creek, in America è scesa inper la prima prova di discesa libera, da sempre sua specialità.Il miglior tempo, in prova, è stato realizzato da Federica Brignone con il tempo di 1’34?13 davanti alla detentrice della Coppa del mondo Lara Gut, staccata i 39 centesimi. Terza una positiva Marta Bassino a 40 centesimi, mentre Laura Pirovano è settima a 1?19.C’era naturalmente attesa per il ritorno indi. La bergamasca è scesa con grande margine e senza minimamente forzare ha tagliato il traguardo dodicesima, a 1?52 dalla Brignone.