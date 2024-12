Ilfattoquotidiano.it - Milano Monza Motor Show torna a giugno. Il patron Levy: “Riavviciniamo la gente alle auto”

Si accendo i riflettori sulla quarta edizione del MIMO,, evento dove sono attesi oltre 200 mila visitatori e che è in programma dal 27 al 292025: confermata la formula dell’ingresso gratuito per il pubblico e dell’esposizione open-air. Già davanti alla Stazione Centrale di, in piazza Duca D’Aosta, i visitatori troveranno spazi dedicati a sostenibilità e sicurezza stradale, temi chiave per il settoremotive. Mentre all’dromo Nazionale disi vivranno le emozioni della pista con un programma ricco di attività per il pubblico in tribuna, che potrà testare tutti i nuovi modelli più tecnologici e sostenibili delle casemobilistiche generaliste nei tre percorsi a disposizione dei test drive: cittadino, off-road e il leggendario circuito Sopraelevate.