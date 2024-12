Piperspettacoloitaliano.it - Gli attori delle fiction Rai conduttori di Sanremo 2025, chi sono i candidati per il festival

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Ildiè negli ultimi anni una vetrina promozionali per leRai in uscita. Ogni serata, come da scaletta,ospiti numerosiprotagonistivarie serie tv. Un breve intervento, a volte unito a qualcosa di speciale, per ricordare l’appuntamento. La gestione quinquennale di Amadeus è stata formidabile sotto questo punto di vista. Ma nel nuovo corso di Carlo Conti si vuole fare ancora di più. Si parla già degliRaidi. Sogno o realtà ?ChigliRaidi?Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbero già le coppie dicandidate a condurre ildi, al fianco di Carlo Conti, nelle prime quattro serate dall’11 al 14 febbraio. Nella serata finale del 15 febbraio, è già confermato, che ci sarà Alessandro Cattelan, molto probabilmente insieme alla cantante Annalisa.