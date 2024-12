Davidemaggio.it - Conduzione da definire per L’Isola dei Famosi

Leggi su Davidemaggio.it

deici sarà. E questa è al momento l’unica certezza. A margine della conferenza stampa di ieri, Pier Silvio Berlusconi conferma il reality (e pure il Grande Fratello), pur non sbottonandosi su quel che avverrà.Se in un primo momento si è vagliata una svolta factual, sul modello La Talpa (che non si è rivelato all’altezza di Canale 5), la formula deldei19 rimarrà quella canonica. Nulla di deciso, invece, sul fronte.I rumors parlano di Diletta Leotta ma l’AD Mediaset, rispondendo ad una generica domanda sul futuro a Cologno della conduttrice, chiarisce:E’ probabile che in futuro ci siano altre collaborazioni con Mediaset. Oggi non c’è niente di definitoDel resto, dopo La Talpa, il nome della Leotta saprebbe quanto meno di già visto.