Spazionapoli.it - Udinese-Napoli, il divieto di trasferta non ferma i tifosi: la rivelazione è superlativa!

Leggi su Spazionapoli.it

Contro l’, ilè chiamato a una reazione dopo il doppio stop in favore della Lazio: i divieti diper i residenti in Campania nonprovenienti da altre regioni.Alserve una prova d’orgoglio per dimenticare la doppia sconfitta incassata dalla Lazio, tra Serie A e Coppa Italia. Contro i biancocelesti, gli azzurri non sono riusciti a trovare la chiave giusta per impensierire la compagine allenata da Baroni, ma resta comunque l’ottimismo da parte di Antonio Conte per un percorso che comunque ha portato a un inizio positivo in questa prima parte di stagione.Ora, però, serve una reazione anche per dare un segnale alle altre squadre per la lotta al vertice: prossima avversaria degli azzurri sarà l’, con unache si preannuncia già fondamentale per capire quale sarà la tenuta psicologica del gruppo partenopeo, dopo le due ultime sconfitte.