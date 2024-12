Liberoquotidiano.it - Se la forza della lirica attira sempre più under 35

Sarà pure, come dicono i superstiziosi, l'innominabile. Ma certamente non inguardabile, visto che Ladel destino di Giuseppe Verdi che ha aperto la stagioneScala, trasmessa venerdì sera in diretta da Rai Cultura su Rai1, fra le 18 e le 22 ha fatto il boom di ascolti registrando un 10,2% di share pari a un milione 603milaspettatori. Frutto di un'Italia sensibile solo alle lusinghemondanità odi un pubblico che non ha mai smesso di amare il teatro in musica? I dati dei teatri, dalle Fondazioni ai Teatri di tradizione, zoccolo duroprovincia, raccontano come i grandi titoli non abbiano mai per la verità conosciuto momenti di down nel cuore del pubblico e al botteghino. Però gli utili sono in crescita, soprattutto nella fascia35 anche grazie a nuove forme di aggregazione, dai gruppi d'ascolto sui social, alle chat, ai blog.