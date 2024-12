Oasport.it - LIVE Milano-Calcit, Champions League volley femminile in DIRETTA: partita da non sbagliare con le slovene

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, incontro della quarta giornata delladi2024/2025.da nonper la Vero: la squadra lombarda è impegnata all’Opiquad Arena in una sfida cruciale per la qualificazione alla fase ad eliminazioneha chiuso il girone d’andata di questain seconda posizione con 6 punti. Per la squadra di Stefano Lavarini prova a mettersi alle spalle la brutta sconfitta di Istanbul contro il Vakifbank (25-19, 25-18, 25-17). Quest’oggi le lombarde cercano una vittoria convincente contro le campionesseper ipotecare l’accesso agli ottavi e ritrovare fiducia in vista dei prossimi impegni.