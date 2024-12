Oasport.it - LIVE Milano-Calcit 0-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: le padrone di casa allungano nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SCANDICCI-STOCCARDA DIDALLE 19.0015-10 Diagonale vincente di Cazaute.14-10 Attacco in seconda di Najdic che sorprende il muro di.14-9 Quarto punto del match per Egonu che questa volta ha attaccato in diagonale.13-9 Grbavica passa in parallela attaccando da zona 6.13-8tempo vincente di Kurtagic.12-8 Parallela vincente di Boisa.12-7 Ancora a segno la parallela di Egonu che ha vita facile sul muro ad uno avversario.11-7 Errore dai 9 metri per Konstantinidou, il terzo servizio sbagliato da.11-6 Attacco a tutto braccio di Sylla. La difesa delattraversa tutta la metà campo die termina fuori.10-6 Ottimo attacco in parallela di Pucelj in extra rotazione.10-5 Pallonetto spinto di Sylla, che fino all’ultimo ha fintato il colpo a tutto braccio.