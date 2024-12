Quotidiano.net - Ghiacciai alpini in ritirata: il bilancio 2024 di Legambiente evidenzia la crisi climatica

Undifficile e dal segno meno nonostante le nevicate tardive della scorsa primavera. È questo ildi fine anno che si prospetta per Alpi e, quest'ultimi sempre più sottili e quasi tutti in forte arretramento su tutto l'arco alpino e con impatti su ecosistemi e biodiversità. A stilare questo, in occasione della giornata internazionale della montagna, è, con i dati del quinto report di Carovana deidal titolo "Gli effetti dellasu, ambiente alpino e biodiversità", realizzato in collaborazione con il Comitato Glaciologico e Cipra Italia e presentato oggi a Milano all'Università Bicocca.o simbolo di questoè l'Adamello, ilo più grande delle Alpi italiane, che nelregistra una perdita di spessore nel settore frontale di 3 metri ed effetti della fusione fino a 3100 metri di quota.