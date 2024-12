Cosa si mangia per Natale a Roma? I piatti tipici della tradizione

Leggi su Funweek.it

è alle porte, l’8 dicembre inizia il periodo più magico dell’anno e le case saranno addobbate a festa con l’albero e il presepe. C’è chi sta preparando i menù del 24 e il 25 dicembre e chi, invece, ha scelto di andare a ristorante così da non dover pensare a niente. Ogni città ha una propriaculinaria, sapete quali sono idi? Scopriamoli insieme.disiil 25 dicembre?Il pranzo dicomprende antipasti, primi, secondi e dolci. Ogni famiglia sceglie il menù da presentare ai propri ospiti con tantitradizionali. Ac’è una vasta gamma di prelibatezze che non possono mancare nelle tavole deini. LEGGI ANCHE: — È il panettone tradizionale più buono di: ecco dove acquistarlo >>Partendo dagli antipasti, impossibile dimenticare la stracciatella, la minestra in brodo di carne dove vengono cotte le uova, sbattute e condite con parmigiano, noce moscata, sale, pepe e scorza di limone grattugiata.