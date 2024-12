Sport.quotidiano.net - Conference League, partite e orari tv; guida competa alla quinta giornata

Roma, 11 dicembre 2024 – Penultimadella fase campionato della, che per ora vede ancora due squadre a pari punti in cimaclassifica: Chelsea e Legia Varsavia, entrambe a quota 12. I londinesi voleranno fino in Kazakistan, dove domani alle 16:30 affronteranno l’Astana in una partita che potrebbe certificare già il passaggio del turno agli ottavi di finale, senza passare dai play-off. Il Legia Varsavia, invece, ospiterà il Lugano in una delle tante sfide delle 18:45, con l’obiettivo di mantenere ancora la porta inviolata. I polacchi sono l’unica squadra a non aver ancora incassato reti in questa edizione di, ma domani l’avversario non sarà semplice da affrontare: il Lugano, infatti, si trova appena 3 punti indietro, a quota 9. Anche la Fiorentina per ora si trova a 9 lunghezze, a seguito delle vittorie contro Pafos, San Gallo e New Saints.