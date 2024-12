Ilgiorno.it - Angelica Schiatti, Ciao tristezza: “Ho trovato la forza di dire basta”

Milano – Un tramonto sui colli emiliani e tanta voglia di ricominciare. “che le vicende personali degli ultimi anni non m’hanno condizionato la vita in maniera gigantesca sarebbe una bugia” ammette, per il mondo della musica solo, presentando il suo ultimo singolo “” sulla poltrona di “SoundCheck”, il format musicale disponibile pure sulla pagina web e sui social del nostro giornale. Ma c’è una luce in fondo al tunnel ed è a quella che la cantautrice monzese guarda, lasciando alla magistratura il giudizio su Morgan, sullo stalking e su quelle minacce che hanno riempito le cronache estive. “È stato davanti alle ultime luci del giorno che scoloriva dietro la finestra dello studiolo di Bologna in cui registro le mie canzoni (è fidanzata con Calcutta, emiliano d’elezione ndr) che holadi, riparto da qui”.