Fanpage.it - Yulia Bruschi fuori dal GF dopo la denuncia dell’ex, a Fanpage ha raccontato che lei lo ha aggredito

Leggi su Fanpage.it

Alfonso Signorini annuncia l'uscita ufficiale didalla casa del Grande Fratello per effetto delle dichiarazioni del suo ex compagno, che in un'intervista aha spiegato di averlata per avergli sfregiato il volto. Prima di uscire la concorrente ha detto: "Questa è la sua versione, io sono una persona per bene ed estremamente corretta. Avrà modo di dire la mia verità"