Studiare all’Estero | le opportunità economiche dagli USA all’Europa

può sembrare un sogno proibito per chi non ha un budget elevato, ma esistono numerose opzioni che consentono di ottenere un’istruzione internazionale senza spendere un patrimonio. Dalle borse di studio negli Stati Uniti alle università quasi gratuite in Europa, ecco come trasformare questo obiettivo in realtà.: USA,low cost Se le prestigiose università della Ivy League (Harvard, Yale, Princeton, ecc.) richiedono costi proibitivi (fino a 80.000 dollari l’anno), molte altre università americane offrono alternative più. Ecco alcune possibilità: 1. College di fascia media Costo medio: circa 17.000 euro all’anno, inclusi vitto e alloggio. Costi aggiuntivi: assicurazione sanitaria (circa 3.000-4.000 euro) e viaggi in Italia. Borse di studio: molte università offrono sconti sulle rette e borse di studio per meriti accademici o sportivi.