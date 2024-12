Oasport.it - Nuoto, Alberto Razzetti: “Il recupero mi dà ottimismo verso l’epilogo del pomeriggio”

Leggi su Oasport.it

Prosegue la giornata d’apertura della diciassettesima edizione dei Campionati Mondiali diin corsia in vasca corta, scattato con le prime eliminatorie a Budapest, in Ungheria: buone notizia in casa Italia arrivano da, il quale centra la finale dei 200 metri individuali misti maschili.coglie l’ultimo atto dei 200 misti con il secondo crono complessivo in 1’52?21, chiudendo a 0?69 dal migliore del lotto delle eliminatorie mattutine, lo statunitense Shaine Casas, l’unico a scendere sotto il muro dell’1’52”, portandosi in vetta con 1’51?52.L’azzurro esprime la propria fiducia al sito federale al termine della prova odierna: “Sapevo che lo statunitense ne aveva di più nella farfalla e nel dorso, poi mi sono avvicinato ed ilmi dàdel