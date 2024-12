.com - Gli sportivi più pagati di sempre: Soto primo, la MLB batte Messi e Ronaldo

(Adnkronos) – Lo sportivo più pagato al mondo non gioca a calcio né in NBA. Juan, stella della Major League Baseball ha infatti firmato un contratto da 15 anni con i New York Mets, che gli garantirà un totale di 765 milioni di dollari complessivi, circa 51 a stagione. Si tratta dell’accordo più oneroso della storia dello sport professionistico, con l’ormai ex giocatore dei New York Yankees che diventerà quindi l’atleta più pagato di. Ilposto nella speciale classifica deglipiùdise lo prende quindi Juan, stella della MLB. La corsa al 26enne dominicano, che ha appena raggiunto il suo massimo di fuori campo in carriera (41) e su cui era forte l’interesse anche di Boston Red Sox e Toronto Blue Jaysha, l’hanno vinta quindi i Mets, che gli garantiranno un premio alla firma pari a 75 milioni di dollari.