Lettera43.it - Champions League, dove vedere le partite di Atalanta e Inter del 10 dicembre

Tutto pronto per la sesta giornata di. Si parte stasera 10alle ore 18.45 con Dinamo Zagabria-Celtic e soprattutto Girona-Liverpool, con gli inglesi primi a punteggio pieno. Perin campo le italiane bisognerà attendere le 21 concon due big match: la Dea, quinta in classifica, se la vedrà al Gewiss Stadium di Bergamo con il Real Madrid nella replica della Supercoppa europea vinta dai Blancos ad agosto. L’volerà in Germania per affrontare il Bayer Leverkusen, che in questa stagione ha ospitato e battuto il Milan per 1-0. Entrambe lesaranno in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in streaming su Now Tv. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da UEFA(@, le anticipazioni di-Real Madrid al GewissPrima in campionato in solitaria per la prima volta nella sua storia dopo 15 giornate, l’di Gian Piero Gasperini sta vivendo una delle migliori partenze di sempre in Serie A.