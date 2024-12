.com - Calcio / Juniores Regionale Marche 2024/2025, risultati e marcatori della 12^ giornata

L’Aesse Senigallia, nel girone A, supera per 4-5 il Marina, accorciando a -4 dalla vetta. Nel girone B vincono Osimana, Aurora Treia e Tolentino. La Jesina pareggia in casa contro il Pietralacroce VALLESINA, 10 dicembre– Ci stiamo avvicinando alla fine del girone d’andata nei gironi die i punti si fanno sempre più pesanti. Andiamo a scoprire quello che è successo nella 12^.Girone A – L’Aesse Senigallia accorcia sulla capolista CastelfretteseNel girone A, la capolista Castelfrettese ha osservato il turno di riposo. L’Aesse Senigallia ne approfitta, anche se soffre in casa del Marina: la squadra di Matteucci vince 4-5 grazie ai gol di Tommaso Mancini (doppietta), Pierini, Contardi e Magnini, mentre ai locali non sono bastate le marcature di Ubertini (2), Natali e Caimmi.