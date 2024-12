Liberoquotidiano.it - Via alla sfida Leclerc-Hamilton: "C'è da sfregarsi le mani", cos'è successo dopo Abu Dhabi

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un sussulto di speranza per il contatto Verstappen-Piastri, poi la tristezza quando Norris ha chiuso davanti a tutti. Se in Ferrari la delusione aleggia per un titolo Costruttori che sarebbe tranquillamente potuto arrivare senza i passi falsi tra il Canada e Silverstone, vero è che il 2024 ha portato a Maranello segnali di speranza per il futuro. Merito di Frédéric Vasseur, il 56enne capo squadra di Draveil arrivato a gennaio 2023 tra tanti dubbi. Basta tornare indietro a luglio scorso: una Ferrari precipitata in classifica per l'aggiornamento non azzeccato di Imola, poi il saluto al d.t. Cardile, diretto in Aston Martin20 anni nel Cavallino. Una botta non indifferente per il francese, che aveva già detto addio ad altre “teste” come il capo del veicolo Sanchez, lo stratega Rueda (quello del disastro di Montecarlo 2022) o l'uomo del muretto Mekies (oggi team principal Racing Bulls), interrompendo di lì a poco le trattative per l'arrivo di Newey e annunciando quelli dMercedes di Serra e D'Ambrosio.