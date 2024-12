Seduzione di Valeria Gallo | se il buon giorno si vede dal mattino

Leggi su Ildenaro.it

di Nico Dente GattolaUn tempo noi italiani eravamo definiti come un popolo di santi, poeti e navigatori, oggi siamo anche un paese di scrittori in cui in troppi si cimentano nella scrittura di un libro.Talvolta si tratta di scritti destinati a restare “un fuoco di paglia” e che una volta pubblicati non avranno un seguito e resteranno nella migliore delle ipotesi in uno scaffale come elemento di arredamento perché purtroppo in Italia si legge sempre di meno.Ebbene: se ilsidalla penna dial suo primo romanzo con “” promette di non essere un fuoco di paglia ed arricchisce il panorama letterario con uno scritto assolutamente non banale.Un libro scritto in modo chiaro e che si legge con interesse e che avvolge il lettore che compie un viaggio nei sentimenti della protagonista al punto da sentirsi parte della storia che è ciò che può capitare ad ognuno di noi.