Promos | leader in Italia nel settore outlet e centri commerciali

: dietro c’è, in molti casi, la regia diche, da oltre 30 anni, sviluppa, promuove,zza e gestisce progetti immobiliari, sia inche all’estero. Con 12 asset, più di 300mila metri quadri di superficie lordazzabile gestita (Gla), 900 stores under management e 40 milioni di visitatori annuali,è oggi una delle aziendene di riferimento nel. Fondata a Brescia nel 1990 dall’attuale presidente Carlo Maffioli e guidata, dal 2014, dai figli Filippo e Tommaso, oggi amministratori delegati, la società ha sviluppato, negli anni, più di 60 strutture(di cui 14 factorycenter) e oltre 1,5 milioni di metri quadrati di progetti, promuovendo investimenti per 3 miliardi di euro.si configura oggi come l’operatorea livello nazionale nel comparto, sia per superficie gestita, grazie ad una quota pari al 25% (più di 160.