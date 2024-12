Ilgiorno.it - Organoidi mosaico, nuovo strumento per studiare il cervello umano su più individui contemporaneamente

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 9 dicembre 2024 – La ricerca in campo medico fa un passo avanti ogni giorno. Tra gli ultimi studi in Lombardia, c’è quello di un gruppo di scienziati internazionali di Human Technopole e dell’Università degli Studi di Milano, che ha sviluppato e verificato l’efficacia di un approccio innovativo per analizzare lo sviluppo deldi piùin singoli. Lo studio Come in un, riprodurre il neurosviluppo di più personeall’interno di singoli, modelli in vitro che riproducono lo sviluppo delle cellule della corteccia del: è il risultato a cui è giunto uno studio coordinato dai ricercatori dello Human Technopole (HT) e dell’Università degli Studi di Milano che ha sviluppato e confermato l’efficacia di due diversi metodi di analisi per riuscire a utilizzare i dati a singola cellula raccolti da questi innovativi modelli.