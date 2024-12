Ilgiorno.it - Nadia Nadim, chi è la calciatrice del Milan: il padre ucciso dai talebani, la fuga dall’Afghanistan, il pallone e la laurea in medicina

Leggi su Ilgiorno.it

o, 9 dicembre 2024 – È finito 1-1 il primo derby femminile disputato a San Siro tra Inter edavanti a 2400 spettatori paganti. Elisa Bartoli ha portato avanti le nerazzurre alla fine del primo tempo e l'afghanaha pareggiato all'inizio del secondo per le rossonere. Una vera eroina. Unainternazionale da 250 gol in carriera, la prima straniera a violare la rete al Meazza nel primo derby della Madonnina. Maè anche molto altro. C’è una storia tanto bella quanto sconvolgente dietro quella maglia rossonera numero 8 indossata da unanata in Afghanistan ma naturalizzata danese, arrivata in Italia da pochi giorni dopo aver giocato con club prestigiosi come il Manchester City e il Psg. Una storia che parla di coraggio, riscatto e resilienza, di sofferenze e atrocità, di sogni da inseguire e di ideali da difendere, come è normale che sia per una ragazza di 36 anni cresciuta troppo in fretta e scappata a soli dieci anni dalla sua casa di Herat per sfuggire a violenze e soprusi di ogni genere.