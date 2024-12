Ilfattoquotidiano.it - Imparato (Stellantis) giura: “Non lasciamo l’Italia”. Palombella (Uilm): “Basta promesse, ora impegni effettivi e vincolanti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“A Urso il 17 dicembre confermerò chesarà il secondo mercato europeo nel 2029, non chiuderemo nessuno stabilimento e ognuno avrà un piano prodotti.non abbandonerà, lo faremo vedere a tutti la prossima settimana”. Parola di Jean Philippe, numero uno europeo del gruppo fresco di uscita dell’ad Carlos Tavares., che la settimana prossima rappresenterà l’azienda al tavolo con il governo al Mimit, in un’intervista che andrà in onda lunedì sera su Rai1 garantisce di essere al lavoro su un piano “concreto, su ogni fabbrica”. “Lo sto mettendo a punto”, dice, “per dare una risposta al ministro Urso ed essere molto chiaro. Non ci sarannonon mantenute. Quello che dirò al tavolo al Mimit sarà basato su modelli e motori che arrivano. Massima concretezza”.