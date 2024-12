Ilfattoquotidiano.it - I miei preferiti del Torino Film Festival e le uscite da segnalare: da Almodovar a Eleonora Danco

Dalvi propongo un excursus su tre deivisionati.Europa Centrale, presentato in Concorso, è l’opera prima di Gianluca Minucci. Con un curriculum di videoclip e spot per farsi le ossa, il regista sceglie di esplorare lo spionaggio, il sospetto e il terrore come principali dinamiche sociali della politica di un secolo fa. Su un treno in corsa si svolge un signor thriller politico con una mirabile tecnica nei tempi e nelle scelte dei colpi di scena, ottenendo un pastiche claustrofobico ambientato nel 1940 in un’Europa dominata e spezzata a metà da nazifascismo e stalinismo.Tommaso Ragno scava sempre nei suoi personaggi, nello spettatore, nelle storie e nella storia deiche attraversa. Era accaduto in Nostalgia e Vermiglio ultimamente, e ora con Europa Centrale, questa attitudine a incarnare lo spirito del tempo.