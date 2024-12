.com - David Garrett ad aprile in italia per il nuovo tour internazionale

non ha mai smesso di incantare il mondo della musica con le brillanti variazioni del suo violino. Nel corso della sua stellare carriera, che dura da oltre tre decenni, ha affascinato milioni di persone con le sue magistrali interpretazioni di musica classica. Maestro del crossover unico nel suo genere, ha offuscato i confini tra musica classica e pop, aprendo nuove dimensioni.Ha inizio ora unentusiasmante capitolo nella carriera dicon l’uscita di Millennium Symphony, album che trasforma i più grandi successi degli ultimi 25 anni in straordinari paesaggi sonori. Il tutto abbinato a una nuova direzione dal vivo, grazie al contratto con Live Nation che prevede unglobale, siglato dae dal CEO di Live Nation Michael Rapino a Los Angeles. L’accordo ha infatti spianato il terreno per unmondiale negli stadi.