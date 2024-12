Lanazione.it - Città di Castello: apertura straordinaria della torre civica per le festività natalizie

DI– Adisono cominciati gli eventi legati alle Feste. Tra questi va segnalata la prima, inserita tra le iniziative del calendario del Natale inpromosso dal Comune. La storia e le curiosità di uno dei monumenti più antichi didihanno incuriosito i tifernati e i turisti che hanno potuto visitare, guidati dalle operatricicooperativa Il Poliedro, le antiche prigioni e ammirare le scritte e i disegni lasciati da chi tanti anni fa vi era stato rinchiuso. "Una rinnovata occasione per visitare uno dei luoghi simboloimmersi in una atmosfera unica fra storia e tradizione", ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Michela Botteghi. Per ammirare tutto questo il prossimo appuntamento sarà sabato 14 dicembre nei seguenti orari 10-12 e 14-16.