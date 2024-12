Amica.it - Beauty news dicembre 2024: tra alberi profumati e villaggi di Natale

Leggi su Amica.it

Si accendo le luci sul: e gli eventi e le collaborazioni, le scenografie del mondo della bellezza si moltiplicano. Nel segno della Festa. Le Maisonilluminano e decorano i palazzi delle città. Le iniziative di beneficenza vivono il loro momento d’oro. I nomi di nuove ambassador sono pronti per accompagnarci per tutto il 2025. Le collezioni in edizione effimera, sono pronte per trasformarsi in perfetti regali da mettere sotto l’albero..L’albero di Diorillumina Milano (come Versailles)E si comincia proprio da un albero, e che albero! Quello che Diorha allestito in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Fino al 6 gennaio, il meraviglioso porticato coperto che collega piazza del Duomo al Teatro alla Scala ospiterà l’installazione luminosa di Dior Parfums.