Bergamonews.it - Volley Bergamo, ritorno a Treviglio dopo due sconfitte per chiudere la settimana con tre punti

Un’altrada tre partite, dain bellezzaaver collezionato nelle ultime due, contro due corazzate come Novara e Milano. Netto 3-0 sul campo della Igor mercoledì, mentre tre giorni prima, di fronte ai 2.800 di un PalaFacchetti sold out, era arrivato sì un ko per 1-3, ma tenendo testa eccome a Sylla e compagne.Ora iltorna a, per sfidare Cuneo nella 12a giornata del campionato di Serie A1, domenica 8 dicembre alle 17. La squadra piemontese ha solo 7in classifica ed è ultima alla pari con Roma. E arriva affamata di, come del resto lo è anche, che è comunque al 7° posto, dentro la zona playoff tenendo dietro Vallefoglia e Pinerolo, dirette rivali.“Veniamo da due: è pur vero che sapevamo non sarebbe stato facile affrontare Milano e Novara, ma soprattutto con Milano abbiamo giocato molto bene” afferma Virginia Adriano, “perciò cerchiamo di ripetere quella prestazione e di fare quello che abbiamo fatto con Pinerolo, intendo dare il massimo senza metterci addosso troppe pressioni addosso”.