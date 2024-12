Lanazione.it - Trasferta vietata a Marassi: "Scelta sproporzionata"

Una decisione che non ha fatto storcere il naso soltanto al club e ai tifosi aquilotti. La decisione del Prefetto di Genova di vietare la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia della Spezia in occasione della partita tra la Sampdoria e Spezia in programma sabato 14 dicembre ha sollevato non poche polemiche. Anche il sindaco Pierluigi Peracchini ha espresso il malumore per la decisione. "Sono profondamente contrario al provvedimento adottato dal Prefetto di Genova – ha spiegato – si tratta di una misura eccessiva e, oltre che contraria allo spirito sportivo che caratterizza un evento di grande rilevanza per entrambe le tifoserie. Partite come questa rappresentano un momento di festa, confronto e passione sportiva, e privare i nostri tifosi della possibilità di sostenere la loro squadra, nel rispetto delle regole, significa cancellare il valore aggregativo del calcio.