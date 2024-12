Ilrestodelcarlino.it - Teramo-Atletico Ascoli: sfida decisiva nel Girone F di Serie D

È il big match della 15esima giornata delF diD quello in programma questo pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio ‘Bonolis’ tra ilterzo in classifica con 24 punti e l’, seconda forza del campionato che di punti ne ha collezionati 25. Unatutta da vivere con i padroni di casa imbattuti tra le mura amiche e reduci dal ko di domenica scorsa contro la capolista Sambenedettese. A presentare le insidie del match ha così pensato l’allenatore dei bianconeri Simone Seccardini. Mister la partita con la Vigor Senigallia, nonostante il pareggio in extremis, ha lasciato un po’ di amaro in bocca: ne avete parlato in settimana? "L’analisi della gara settimanale ci offre sempre back sia negativi sia positivi per continuare il percorso che abbiamo intrapreso. Il primo tempo, dopo essere passati in vantaggio, potevamo e dovevamo essere più lucidi.