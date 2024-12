Oasport.it - REGINA CAMPESTRE! Nadia Battocletti implacabile campionessa d’Europa agli Europei cross! Italia d’oro con la squadra!

Leggi su Oasport.it

ha rispettato il pronostico della vigilia e ha vinto di forza la gara senioresdi2024, scrivendo un’autentica pagina di storia per l’atleticana: una donna non si era mai imposta nella provadella rassegna continentale riservata alle corse campestri, il miglior risultato di sempre era l’argento conquistato proprio dalla fuoriclasse trentina dodici mesi fa. L’Inno di Mameli torna a risuonare a dodici anni di distanza dal sigillo di Andrea Lalli, unico rappresentante del Bel Paese a imporsi in questa competizione.L’azzurra è riuscita a firmare un record per quanto concerne questa competizione, visto che è diventata la prima atleta a esultare in tutte le categorie: oro tra le under 20 nel 2018 e nel 2019, oro tra le under 23 nel 2021 e nel 2022, oro tra le grandi nella giornata odierna sui pratoni di Antalya (Turchia), dove si è gareggiato su un tracciato pianeggiante e privo di fango visto che è stato scongiurato il tanto temuto rischio pioggia.