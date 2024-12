Mondiale per Club ecco contro chi esordirà l’Inter | data e orario delle tre gare

Leggi su Ilnerazzurro.it

perInter. I sorteggi delperhanno decretato che i nerazzurri sono stati inseriti nel Gruppo E insieme a River Plate, Monterrey e l’Urawa Red Diamonds. Un sorteggio tutto sommato positivo per i nerazzurri.L’esordio sarài messicani del Monterrey, seguirà poi la garai giapponesi dell’Urawa Red Diamonds e infine la sfida agli argentini del River Plate.per: tutti i gironiGRUPPO A – Palmeiras (BRA), Porto (POR), Al Ahly (EGY), Inter Miami (USA)GRUPPO B – PSG (FRA), Atletico Madrid (ESP), Botafogo (BRA), Seattle Sounders (USA)GRUPPO C – Bayern Monaco (GER), Benfica (POR), Boca Juniors (ARG), Auckland City (NZL)GRUPPO D – Flamengo (BRA), Chelsea (ENG), Leon (MEX), Espérance Tunisi (TUN)GRUPPO E – River Plate (ARG), Inter (ITA), Monterrey (MEX), Urawa Red Diamonds (JPN)GRUPPO F – Fluminense (BRA), Borussia Dortmund (GER), Ulsan (KOR), Mamelodi Sundowns (RSA)GRUPPO G – Manchester City (ENG), Juventus (ITA), Wydad (MAR), Al Ain (UAE)GRUPPO H – Real Madrid (ESP), Salisburgo (AUT), Al Hilal (KSA), Pachuca (MEX)perdelGiovedì 17 giugno 2025 River Plate-Urawa Red Diamonds Lumen Field (Seattle) – 12:00 (local time) Monterrey-Inter Rose Bowl Stadium (Los Angeles) – 18:00 (le 3 in Italia)Sabato 21 giugno 2025 Inter-Urawa Red Diamonds Lumen Field (Seattle) – 12:00 (le 21 in Italia) River Plate-Monterrey Rose Bowl Stadium (Los Angeles) – 18:00 (local time)Mercoledì 25 giugno 2025 Urawa Red Diamonds-Monterrey Rose Bowl Stadium (Los Angeles) – 18:00 (local time) Inter-River Plate Lumen Field (Seattle) – 18:00 (le 3 in Italia)