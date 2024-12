Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Beaver Creek 2024 in DIRETTA: trionfa Tumler. Che rimonta De Aliprandini! Ancora fuori Odermatt

22.05: per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di Coppa del Mondo di sci. Buona serata!22.02: Questa la classifica della Coppa del Mondo generale:1 Henrik Kristoffersen (NOR) 2452 Clement Noel (FRA) 2003 Atle Lie McGrath (NOR) 1924 Marco(SUI) 1804 Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 1806 Alexander Steen Olsen (NOR) 1777 Loic Meillard (SUI) 1308 Justin Murisier (SUI) 1289 Thomas(SUI) 11810 Cyprien Sarrazin (FRA) 11211 Kristoffer Jakobsen (SWE) 10412 Zan Kranjec (SLO) 10013 River Radamus (USA) 9214 Steven Amiez (FRA) 9015 Vincent Kriechmayr (AUT) 8516 Gino Caviezel (SUI) 7917 Timon Haugan (NOR) 7418 Alex Vinatzer (ITA) 6719 Filip Zubcic (CRO) 6620 Lukas Feurstein (AUT) 6022.