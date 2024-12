Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 48-53, Serie A basket in DIRETTA: i padroni di casa cercano la rimonta

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATIME OUT-7.15 48-53: penetrazione di Mannion che appoggia al canestro. 6-0 di parziale per.-7.45 Tripla sbagliata da Hackett, a rimbalzo bene Pajola che tocca per Clyburn il quale sbaglia a sua volta la tripla.-8.14 46-53: Mirotic va a segno sotto il canestro e riportaa -7.-8.27 La tripla di Shields è imprecisa. Mirotic prende bene posizione a rimbalzo e subisce il fallo da Hackett.-8.40 Rimbalzo lungo nell’angolo preso da Shields dopo la tripla di Brooks.-8.49 Due falli in fila per Cordinier che sale a 3 falli totali.-9.00 Brooks anticipa Grazulis sul passaggio di Pajola. È partito forte il numero 12 di-9.35 44-53: due punti veloci per Brooks.-9.44 Cordinier viene stoppato da Shields.TERZO QUARTO19.25 Nel primo tempo sono state 5 le palle perse da parte dicontro le 3 della