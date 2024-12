Oasport.it - LIVE Atletica, Europei cross 2024 in DIRETTA: favolosa vittoria per l’Italia nella staffetta mista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.25 Partite!! Iniziata la gara under 23 femminile.10.23 Sono 72 le atlete al via di questa gara in rappresentanza di 21 paesi.10.21 A breve inizierà la gara femminile under 23. In questa categoria gli atleti percorreranno un totale di 6322 metri.10.19 Inizio da sogno perche ha conquistato un oroed un bronzogara a squadre femminile under 20.10.18 Quarta posizione per l’Olanda con 10 secondi di distacco. Spagna quinta con 25? di ritardo.10.17 La differenza l’ha fatta Marta Zenoni che ha imposto un’andatura elevatissima sin dal primo metro. L’azzurra ha cambiato in seconda posizione (dietro Andorra che schierava un uomo) ed ha fatto la differenza specialmente con la temibile Spagna.10.16 Grandissimaperche è sempre stata nelle primissime posizioni.