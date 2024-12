Agendaitaliana.it - Ecco perché tutti parlano del calzino di Naska proprio “lì”: chi è il cantante diventato virale – VIDEO

sale sul palcoscenico indossando unnelle parti basse e scatena la polemica: ildell’esibizione diventa. Ieri sera il Forum di Milano si è trasformato in un vero ecirco musicale grazie al Freak Show di, al secolo Diego Caterbetti. Unico appuntamento milanese, l’evento ha attirato centinaia di fan pronti a immergersi nel mondo punk rock dell’artista. Con un annuncio carico di aspettative,aveva scritto su Instagram: “Venghino Signori Venghino. Il Circo sta per arrivare in Città“.al Forum di Milano con il“lì”: critiche social Tra scenografie eccentriche, performance energiche e un omaggio provocatorio ai Red Hot Chili Peppers, ilsi è presentato sul palco in mutande color carne e con un enormeappesonelle parti basse.