Ilfattoquotidiano.it - Chi è al Jolani, leader dei ribelli siriani: ecco il fondamentalista “nazionalista” che combatteva con alQaida

Seduto alla sua scrivania a Idlib, nella Siria del Nord, Abu Mohammad altocca il Corano appoggiato sul tavolo. I suoi uomini avanzano verso Damasco e lui ringrazia Dio di non essere stato impassibile davanti alla Storia. Non è stato immobile come suo padre, Hussein Al Shara. È il 1963 e il partito Ba’ath ha appena preso il potere in Siria. A Fiq, un piccolo villaggio nelle alture del Golan, il giovane Hussein è un panarabista laico e, insieme ad altri ragazzi, membri del partito nasserita, sta per prendere parte ad una protesta contro il nuovo regime. Vengono sparati dei colpi: sono diretti a lui. Una ragazza cade ferita a terra e muore. Hussein scappa, cerca rifugio perché vogliono ammazzarlo. Butta giù una porta e trova una ragazza stesa a letto. “Non parlare, ora me ne vado”. La donna non grida.