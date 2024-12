Ilfogliettone.it - Celebrazioni dell’Immacolata: papa Francesco e i 21 nuovi cardinali

Oggi, domenica 8 dicembre, si celebra la Festa dell'Immacolata Concezione, una delle festività più significative per la Chiesa cattolica e un momento di grande importanza per la città di Roma. Questa giornata non è solo un'occasione di festa religiosa, ma rappresenta anche un momento di riflessione e unità per la comunità cristiana, che si riunisce attorno alla figura della Vergine Maria.Messa con iAlle ore 9:30,presiederà una Messa nella Cappellale della Basilica di San Pietro. Questo evento è particolarmente significativo poiché vedrà la partecipazione dei 21nominati durante il recente Concistoro. La nomina di questirappresenta un passo importante per il rafforzamento della leadership della Chiesa cattolica, portando a 253 il numero totale dei membri del Collegiozio, di cui 140 hanno diritto di voto.