Stellantis può finire anche peggio con i dazi di Trump su Messico e Canada Mazzata sul mercato Usa già in crisi | il cfo Ostermann spiega il dramma di Elkann

Leggi su Open.online

Tre giorni dopo le dimissioni di Carlos Tavares il direttore finanziario (Cfo) di, Doug, ha incontrato gli analisti finanziari di Goldman Sachs specializzati nel settore automotive per cercare di tranquillizzare gli investitori., portato proprio da Tavares in, ha ammesso le evidenti difficoltà del gruppo nel 2024, ma dicendosi certo del raggiungimento degli obiettivi 2025, di un dividendo interessante da distribuire agli azionisti l’anno prossimo e ipotizzando perfino un buy back del titolo grazie ai prezzi interessanti di oggi, è riuscito a frenare la discesa del titolo quel giorno. Ma sottoposto al fuoco di fila delle domande ha messo a nudo tutti i problemi del gruppo ora guidato da Johne non ha nascosto i problemi seri che potrebbero venire nell’importanteamericano dopo l’elezione di Donaldalla presidenza Usa per la sua minaccia di