Secoloditalia.it - Siria, jihadisti a due passi da Damasco, Tajani: “Italiani sotto controllo, noi per una soluzione pacifica”

Leggi su Secoloditalia.it

stanno incalzando con gli attacchi in, per rovesciare il governo di Bashar Al Assad. La città di Suwayda e la zona di Daraa sono cadute nelle mani dei ribelli islamici e Paesi come la Giordania, hanno richiesto ai connazionali di lasciare il territoriono “prima possibile”. L’Iran ha smentito le sue notizie di allontanamento, dichiarando che l’ambasciata aè operativa, mentre Israele ha schierato le proprie truppe nel Golan al confineno. Cadono vittime dell’offensiva fondamentalista musulmana anche i civili: secondo gli ultimi report sarebbero 28 i morti innocenti tra donne e bambini. Il ministro degli Esteri italiano, Antonioha detto che «la situazione dei nostri concittadini è», anche se lasta vivendo momenti di «grande incertezza».